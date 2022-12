Zum vierten Mal begrüßt zwischen den Jahren der musikalische Hausherr Martin Schletz am 30. Dezember die Kurpfälzer Madrigalisten für ein Weihnachtskonzert in der protestantischen Kirche in Haardt.

Nachdem die kleine Tradition coronabedingt zwei Jahre hatte pausieren müssen, präsentiert das 2001 gegründete links-rechts-rheinische Vokalquintett mit Josefa Kreimes (Sopran) aus Hockenheim, Annette Ziegler (Mezzosopran), Christine Schneider (Alt, Neustadt), dem Mannheimer Tenor Ingo Wackenhut und dem Deidesheimer Bassisten Emmerich Pilz unter dem Motto „Noel nouvelet“ einmal mehr advent- und weihnachtliche Sätze aus vieler Herren Länder – vielsprachig bunt und stilistisch breitgefächert.

Zu hören sind anspruchsvolle Chorstücke der „Alten Meister“ Palestrina („Pater Noster“), William Byrd („Lullaby“) oder Jan Pietersen Sweelincks „Hodie Christus natus est“. Dazu gibt es Romantisches wie das titelgebende „Laudate Pueri“ von Felix Mendelssohn oder Max Regers ungewöhnlichen Satz von „Es kommt ein Schiff geladen“. Und zeitgenössisch wird es mit Johannes Michels „Des Menschen Sohn ist nicht gekommen“, John Rutters „Deck the Hall“ und Ola Gjeilos „Ubi caritas“, den Arrangements internationaler Weihnachtslieder aus dem Band „Calmus Christmas Carols“ – verfertigt für das Calmus Ensemble – darunter so populäre Titel wie „O, Heiland, reiß die Himmel auf“ und„Noel nouvelet“ nach einem altfranzösischen Volkslied oder dem Hymnus „Veni Emmanuel“ aus dem 12. Jahrhundert in einer zeitgenössischen Bearbeitung.

Zwei Friedensbitten aus dem 17. und aus dem 20. Jahrhundert sollen an Krieg und Unmenschlichkeit in Europa erinnern: Heinrich Schütz„ „Verleih uns Frieden“ und Knut Nystedts „Peace I leave with you“. Bassist Emmerich Pilz liest dazu eigene Texte und Martin Schletz rundet das Programm als Begleiter, aber auch solistisch an der Orgel mit Bachs Pastorella in F-Dur ab. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.