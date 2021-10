Seit vielen Jahren ist die protestantische Kirche in Haardt nicht nur in der Weihnachtszeit einer der liebsten Auftrittsorte der Kurpfälzer Madrigalisten, mit freundschaftlichen Hausherren und einem Stammpublikum. Daher feiert das Vokalquintett dort nun auch seinen 20. Geburtstag am Sonntag, 24. Oktober um 17 Uhr.

2001 taten sich die Bad Dürkheimer Sopranistin Beate Reiser, der Mannheimer Tenor Ingo Wackenhut und der gebürtige Neustadter Christian Bühler (Bass) zu einem Gesangsensemble zusammen, das für sein erstes Konzert in Gommersheim von Countertenor Wolfgang Kistner zum Quartett komplettiert wurde. 2004 stieß als Altistin Norma Gaertner zu den Gründungsmitgliedern, und 2005 übernahm die Sopranistin Josefa Kreimes die tonliche Führung. Die Kurpfälzer Madrigalisten waren nun zu fünft.

In dieser Besetzung folgten sechs klangvolle Jahre mit vielen Auftritten in der Pfalz und rechts des Rheins, wo Christian Bühler in Hockenheim Kantor war. Mit seinem dienstbedingten Weggang 2012 formierten sich die Madrigalisten um: Für Norma Gaertner kam Christine Schneider aus Lachen-Speyerdorf, Emmerich Pilz aus Deidesheim übernahm für Christian Bühler. Und auch die folgenden Jahre waren geprägt durch ein breites Repertoire von der Renaissance bis in die Gegenwart und stilistische Vielfalt zwischen Madrigal, Messe und Modern Swing.

Lieblingsstücke aus sieben Jahrhunderten

Im April 2018 verstarb Beate Reiser unerwartet. Die Übriggebliebenen versuchen seither in ihrem Sinne weiterzumusizieren. Chorleiterin Annette Ziegler folgte Reiser als Sopran zwei und bringt ihre umfassenden Kenntnisse in die Probenarbeit ein.

Zum Jubiläum haben Madrigalisten ihre Lieblingsstücke aus sieben Jahrhunderten ausgewählt, von „Innsbruck, ich muss dich Lassen“ bis „Blue Moon“ nebst einer Fast-Uraufführung („Herbsttag“ von Hans-Karsten Raecke auf Rainer Maria Rilkes berühmtes Gedicht). Gleichzeitig markiert das Geburtstagskonzert für die Madrigalisten aber auch das Ende einer langen pandemiebedingten Auftrittspause, was die Feierlaune unter dem Konzertmotto „What a Wonderful World“ noch steigern sollte.

Für das Konzert gilt die 3G-Regel. Um Voranmeldung per E-Mail an haardter.kirche@t-online.de wird gebeten, das Konzert kann auch ohne Voranmeldung besucht werden, dann werden die Daten am Eingang erhoben.