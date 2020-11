Das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt bietet zu folgenden Terminen telefonische Beratung für Eltern an, die sich für eine weiterführende Schule für ihr Kind am dem Schuljahr 2021/22 entscheiden müssen: am 25. und 27. November sowie am 2. und 4. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Interessierte Eltern können sich vorab im Sekretariat unter der Telefonnummer 06321/499010) melden. Weitere Infos gibt es auch auf der Schul-Homepage.