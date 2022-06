Ab 18. Juli und damit eine Woche vor Beginn der Sommerferien soll der Schulhof des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums saniert werden. Der Hauptausschuss würde den Auftrag für rund 657.000 Euro an die Firma Flörchinger Garten- und Landschaftsbau in Guntersblum vergeben, am Dienstag muss der Stadtrat noch nachziehen. Die Firma war auch für den ersten Bauabschnitt „Wasser in die Stadt“ zuständig. Der Schulhof ist seit über 50 Jahren nicht erneuert worden. Nun sind unter anderem Sitzmöglichkeiten, Spielflächen und Bäume geplant. Erneuert wird zudem die Blitzschutzanlage für rund 77.000 Euro. Kostenzuschüsse gibt es vom Land.