Auch in den Sommerferien wird geprobt: Rund 25 Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums haben es sich zur Aufgabe gemacht, die aufregende Geschichte der Brüder Jonathan und Krümel zu erzählen.

Die Schüler stehen auf der Bühne in der Sporthalle des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG). Im Hintergrund ein selbstgemaltes Bühnenbild, das einen Wald und ein Dorf darstellt. „Eins, zwei, drei, Action!“, ruft die Gruppe und das Stück beginnt. Teilweise können die Schüler ihren Text schon auswendig, andere müssen den Text noch ablesen. Ben Adams gibt immer wieder Anweisungen: „Nicht den Rücken zum Publikum!“ Zwischendurch kommt es noch zu kleineren Patzern und Gelächter.

All das wirkt wie eine ganz normale Theaterprobe einer Schulklasse. Die Besonderheit: Es sind noch Sommerferien, und es sind keine Lehrkräfte anwesend. Die Theater-AG des KRG kommt auch ganz gut alleine zurecht. „Unsere Gruppe besteht ausschließlich aus Schülern aus der siebten bis zwölften Klassenstufe“, erzählt Adams. Er hat im letzten Jahr die Leitung der Gruppe übernommen. „Das macht immer ein Schüler, der vom vorherigen Leiter ausgesucht wird.“ Die Jahre davor war er selbst als Schauspieler in der Theater-AG aktiv.

Was die Brüder Löwenherz alles erleben

Bereits vor einem Jahr wurde das Stück gewählt, das über das vergangene Schuljahr hinweg geprobt wurde. Auch das wird vom Leiter der AG ausgesucht. Adams hat sich dabei für „Die Brüder Löwenherz“ entschieden. „Vielleicht motiviert das den Nachwuchs, auch mit dem Theaterspielen anzufangen“, so Adams. Die Geschichte von Astrid Lindgren handelt von den Brüdern Jonathan und Krümel, die sich nach ihrem Tod im Land Nangijala wieder finden und gemeinsame Abenteuer erleben. Der Text des Romans wurde von der Gruppe noch gekürzt, und auch die Figuren an die Anzahl der Schauspieler angepasst. Das Problem, dass Schauspieler mehrere Rollen übernehmen müssen, hat die Gruppe nicht. Denn in diesem Jahr sind rund 25 Schüler mit von der Partie. Es mussten sogar einige Figuren extra erfunden werden.

Als das Stück feststand, haben die Proben gestartet. Da die Premiere kurz nach den Sommerferien stattfindet, muss die Theater-AG auch einen Teil der wohlverdienten Sommerferien opfern. „Da es früh angekündigt wurde, finde ich es nicht so schlimm, auch in den Ferien hier zu sein“, sagt Annika Frey, die zum ersten Mal dabei ist und eine Dorfbewohnerin im Stück spielt. „Es ist wirklich viel Arbeit, sodass jeder mit Herzblut dabei sein muss“, sagt Adams. Fünf Tage lang üben die Schüler ihren Auftritt in der letzten Ferienwoche. Und das jeweils von früh bis spät. „Die Aufregung steigt schon langsam, allmählich wird es ernst. Es müssen noch einige Requisiten fertiggestellt werden, aber zusammen bekommen wir das schon hin“, sagt Janne Peter, die auch eine Rolle im Stück übernimmt.

Aufführungen ab 6. September

Nachdem die erste Hälfte des Stücks geprobt wurde, bespricht die Gruppe, was gut war – und auch, was man noch besser machen kann. Adams übernimmt dabei die Regie. „Achtet darauf, dass ihr laut genug sprecht und die Figuren im Hintergrund nicht zu laut sind. Die Tanzszene war sehr gut“, gibt Adams den Schauspielern Rückmeldung. Danach geht es mit der zweiten Hälfte der Geschichte weiter, bis alles perfekt sitzt.

An vier Abenden können sich Besucher von der Theater-AG nach Nangijala entführen lassen und bei dem Abenteuer der Brüder Löwenherz dabei sein. Die Aufführungen finden am 6., 7., 13., und 14. September statt. Einlass ist in der KRG-Sporthalle um 18.15 Uhr und Beginn jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist für die Besucher kostenlos. „Auch wenn das Buch von Astrid Lindgren für Kinder geschrieben wurde, würde ich es nur denjenigen empfehlen, die nicht zu schreckhaft sind“, meint Adams. Bei den Soldaten auf der Bühne kann es nämlich ein bisschen lauter werden.