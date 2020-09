Das Corona-Virus und die sich verzögernde Parksanierung sind der Grund, warum es in diesem Jahr nur noch eine Ausstellung des Neustadter Kunstvereins in der Villa Böhm geben wird: „Recollection“ (Rückbesinnung) heißt diese Schau und zeigt von 9. Oktober bis 1. November Arbeiten des Mannheimer Fotografen und Malers Falk Kastell, der im Februar beim Wettbewerb „Junge Künstler in der Villa“ mit zwei raffinierten Portraitfotografien den Sieg davongetragen hat. Er springt jetzt kurzfristig für die Keramikkünstlerin Eva Rumpf ein, Preisträgerin von 2018, die ihre in diesem Zeitraum geplante Ausstellung aus privaten Gründen ins Jahr 2021 verschieben muss. Kastell, der 1986 in Heidelberg geboren wurde und bereits auf eine Karriere als Balletttänzer zurückblicken kann, will in der Schau das ganze Spektrum seiner Kunst zeigen: neben Fotografie und Malerei auch Zeichnungen, Videokunst und Skulpturen. Die Vernissage findet am Freitag, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Villa Böhm statt. Wegen der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung unter info@kunstverein-nw.de erforderlich.