Die Ausstellung von Alena Steinlechner im Art Shop des Neustadter Kunstvereins ist bei den Besuchern gut angekommen und wurde deshalb bis zum 8. Januar verlängert. Nach Weihnachten sind neue Werke hinzugekommen, die im Dezember in einer anderen Ausstellung zu sehen waren, zum Beispiel ein Werk mit einem Motiv aus der Documentahalle in Kassel. Die neuen Öffnungszeiten für die letzte Dezemberwoche und die erste Januarwoche sind bis 31. Dezember Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag, 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr, in der ersten Januarwoche Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr. Die Ausstellung endet am 8. Januar. Alena Steinlechner wurde außerdem für die Künstlermesse Main Art 2022 in Aschaffenburg vom 3. bis 6. März als Teilnehmer bestätigt.