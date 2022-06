Mehr als 300 Mitglieder hat der Neustadter Kunstverein aktuell, darunter erstaunlich viele aktive Künstlerinnen und Künstler, obwohl das gar keine Voraussetzung darstellt. Damit es noch ein bisschen mehr werden, veranstaltet der Verein nun am Samstag, 18. Juni, von 15 bis 19 Uhr erstmals nach langer Pause wieder ein Sommerfest im Park der Villa Böhm.

Gedacht sei der Nachmittag für alle, die den Kunstverein, dessen Mitglieder und Aktivitäten kennenlernen möchten, erklärt der Geschäftsführer Frank Armbruster. Geboten werden bei freiem Eintritt Gespräche, Infos, Musik, kostenlose Häppchen und Wein sowie – natürlich – jede Menge Kunst. Für die sorgen die künstlerisch aktiven Vereinsmitglieder selbst. Beim Verkauf der Werke, die sie mitbringen, gehen zudem 50 Prozent des Erlöses an die Hilfsaktion für ukrainische Künstler-Kolleginnen und -Kollegen, die bereits seit geraumer Zeit auch in örtlichen Geschäften läuft und mittlerweile schon 1600 Euro eingebracht hat. Für Musik zwischen Blues, Rock, Folk, Latin und Jazz sorgt das Mannheimer Duo „Windflüchter“, bestehend aus der Belarussin Valentina Batura am Zymbal, einer mit Klöppeln geschlagenen Kasten-Zither, und Rainer Kröhn an der Gitarre. Der Jahresbeitrag beim Kunstverein kostet übrigens gerade mal so viel, wie man aktuell für zehn Liter Benzin ausgibt: 20 Euro.