Die Erneuerung der Kunststoffbahn im Neustadter Stadion hat noch nicht, wie ursprünglich geplant, am Montag begonnen. Aber diese Woche soll es losgehen.

Der Grund für die Verzögerung: Die Baufirma Arena-Sportboden-Systeme aus Herford sei wegen des zuletzt regnerischen Wetters an anderen Baustellen in Zeitverzug geraten, informiert Eike Müller, technischer Sachbearbeiter und Architekt der Neustadter Stadtverwaltung, über die Zeitverzögerung. Die Firma habe aber angekündigt, am Mittwoch oder Donnerstag in Neustadt anzufangen.

Der Anlauf für den Speerwurf werde zuerst erneuert, erzählt Müller. Im Gegensatz zum restlichen Kunststoffbelag im Stadion gebe es dort einen größeren Aufwand, „weil der Unterbau komplett neu ausgebaut wird“. An der Rundlaufbahn, an Weit- und Hochsprung gebe es nur ein sogenanntes Retopping, so Müller. Dort werde der Belag nur ausgetauscht, erklärt der Architekt. Die Bahn am Speerwurf werde zudem um drei Meter in Richtung Rasenplatz versetzt.

Um innerhalb der Stadionsanierung den gesamten Kunststoffbelag auszutauschen, „brauchen wir mindestens bis Kalenderwoche 34, also bis zur letzten Ferienwoche“, sagt Eike Müller zum Zeitplan. „Wenn’s gut läuft, kann es vorher fertig werden – wir hoffen auf gutes Wetter.“ Denn der Belag dürfe nur aufgebracht werden, wenn es nicht regne. Müller: „Sonst ist die Festigkeit nicht gegeben.“