Die Stadionsanierung hat in der Vergangenheit oft von sich Reden gemacht, weil die Erneuerung des Kunstrasens sich lange verzögert hatte. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Bisher war die Erneuerung der Kunststoffbeläge im Stadion, „alles, was Rot ist“, in den Sommerferien geplant. Doch sie erfolgt früher.

In Absprache mit der ausführenden Firma kann es jetzt bereits in der Kalenderwoche 26, also ab dem 24. Juni, losgehen, informiert die Neustadter Stadtverwaltung. Zunächst werde mit der Speerwurfbahn begonnen, da diese Sanierung mehr Aufwand erfordere. Die Arbeiten dort würden zirka eine Woche beanspruchen. „In dieser Zeit können der Hauptplatz und die Rundlaufbahn noch benutzt werden“, sagt die Verwaltung. Ab 1. Juli würden die Arbeiten an die Rundlaufbahn verlagert. Dann müsse das Stadion gesperrt werden. Schulen und Vereine seien informiert worden.