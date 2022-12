„Kunst ist ansteckend“, lautet das Motto bei der Kunstschule Neustadt – und das gilt mittlerweile bereits seit 20 Jahren. Im Jahr 2002 gründete Diplomkunstpädagoge Emil Walker die erste private Kunstschule Neustadts – erster Standort war ein altes Fabrikgelände in der Talstraße im Schöntal. 2010 zog die Einrichtung dann der besseren Erreichbarkeit wegen in die Friedrichstraße 55 am Rande der Altstadt um, wo das Jubiläum nun ab Freitag, 16. Dezember, auch mit einer großen Schülerausstellung begangen wird.

Nach zwei harten Corona-Jahren erlebe die Schule gegenwärtig sogar mehr Zuspruch als unmittelbar vor der Pandemie, erzählt der 56-jährige Leiter. Über 60 Kinder und Jugendliche vom Vorschulalter an sowie rund 20 Erwachsene, darunter auch angehende Kunststudenten, werden gegenwärtig von ihm in unterschiedlichen Techniken wie Malerei, Brandmalerei, Zeichnung, Grafik, Skulptur und Design unterrichtet. Etliche seiner einstigen Schülerinnen und Schüler aus 20 Jahren hätten Kunst und Kreativität inzwischen sogar erfolgreich zum Beruf gemacht, berichtet Walker, und nennt eine Modeschöpferin sowie einen bei BMW beschäftigten Designer als Beispiele.

Bei der Jubiläumsschau sind nun Arbeiten von etwa 50 Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 19 Jahren zu sehen: Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Collagen, aber auch Branding Art, eine Technik, die Walker selbst mit Leidenschaft pflegt. Die Vernissage am Freitag um 19 Uhr wird mit einem Konzert mit Schülern der Violin-Akademie von Irina Sojnikow eröffnet, mit der die Kunstschule seit einiger Zeit kooperiert. Hängen werden die Schülerwerke in der Kunstschule bis 20. Februar.