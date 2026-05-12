Die Familie Lieberknecht ist wie kaum eine andere dem 1. FC 08 Haßloch so eng verbunden.

Die Brüder Frank, Jürgen und Torsten trugen ebenso wie Franks Sohn Max einst das 08-Trikot, wenn auch alle zu unterschiedlichen Zeiten. Am Montagabend weilten alle vier gemeinsam im Vereinsheim. Grund für die Zusammenkunft war die Einladung des 08-Vorstandes zu einem Sponsorenabend, bei dem das Projekt Kunstrasenplatz weiter angekurbelt werden sollte. Die Umwandlung des derzeitigen Hart- in einen Untergrund mit künstlichem Grün ist bereits genehmigt und soll demnächst beginnen.

Der Vorsitzende Timo Hubach und dessen Vertreter Oliver Jakob erläuterten die jüngste Entwicklung des Vereins und waren natürlich stolz, dass mit Torsten Lieberknecht der derzeitige Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern gekommen war, um das Projekt zu unterstützen.

„Es ist das erste Mal, dass mich 08 als einer der Vereine, für die ich früher spielte, zu solch einer Veranstaltung eingeladen hat. Ich bin natürlich gerne gekommen und sage meine Unterstützung auch für die Zukunft zu“, teilte er mit.

Von 100 Firmenvertretern, die der 08-Vorstand eingeladen hatte, kamen 20, darunter auch Jürgen Langohr, der am 15. Dezember 1984 im Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt zum Endstand von 3:6 getroffen hatte, und der Influencer Patrick Flory.

Lieberknecht referiert

Torsten Lieberknecht hielt gemeinsam mit dessen Neffen Max, der seit Saisonbeginn hauptberuflich als Videoanalyst arbeitet, einen Vortrag über den Ablauf einer Spielvorbereitung, der für die meisten ganz neue Erkenntnisse und Einblicke in die Arbeit bei einem Profiverein bot.

Max, der im Bereich Videoanalyse über einen akademischen Abschluss verfügt, fiel dabei ein, dass er in seiner kurzen Karierte als Spieler seinen einzigen Titel gewann, als er unter dem ebenfalls anwesenden früheren Jugendtrainer Reinhard Walter 08-Spieler war. „Wir gewannen damals ein Kreispokalendspiel in Lachen-Speyerdorf gegen TuS Maikammer“, erinnerte er sich. Frank Lieberknecht erreichte mit den 08ern 1987 das Halbfinale des Verbandspokals, Jürgen 1991 den ersten von zwei Wiederaufstiegen in die Verbandsliga Südwest.

Torsten Lieberknecht sorgte auch für eine bemerkenswerte Einnahme. Er hatte ein signiertes Trikot des aus der 08-Jugend hervorgegangenen FCK-Profis Dion Hofmeister mitgebracht. Dieses wurde zum Abschluss der Veranstaltung unter den Sponsoren versteigert und wechselte für 1500 Euro den Besitzer.

Jakob beruhigt

Der Zweite 08-Vorsitzende Oliver Jakob wies darauf hin, dass die angedachte Verlagerung des Bauhofs auf das 08-Gelände das Kunstrasenprojekt nicht gefährde. Lediglich der zweite Naturrasenplatz ginge in diesem Fall verloren.

Als Torsten Lieberknecht am Montag seine Ausführungen beendete, sah es noch danach aus, als könnte die Erste Mannschaft des FC 08 zumindest rechnerisch vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Vorderpfalz noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben. George Yalman brachte die Haßlocher im ebenfalls am Montagabend angesetzten Auswärtsspiel bei TuS Mechtersheim II durch einen in der 29. Minute verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber siegten aber vor lediglich 30 Zuschauern mit 3:2 und sorgten dafür, dass der zweite sportliche Abstieg der 08er in die A-Klasse nach 1983 feststeht.

Den umgekehrten Weg von der A-Klasse in die Bezirksliga möchte in diesem Jahr unbedingt TuS Maikammer gehen. Zwei Spieltage vor Ende führen sie die Tabelle der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt punktgleich mit dem SV Rot-Weiß Seebach an. Hätte der TuS bereits die drei Zähler aus der am 28. März abgebrochenen Partie bei der SG Limburgerhof erhalten, wäre er bei einem Heimsieg gegen den VfB Haßloch schon fast durch. So bleibt das Aufstiegsrennen jedoch auch im Falle eines Maikammerer Erfolgs weiter völlig offen.

Termine

Bezirksliga Vorderpfalz:

TSG Jockgrim - 1. FC 08 Haßloch, Ludwigshafener SC - TSG Deidesheim (beide Sonntag, 15 Uhr), FV Freinsheim - SV Geinsheim (Sonntag, 15 Uhr)

A-Klasse Rhein-Mittelhaardt:

TuS Maikammer - VfB Haßloch (Mittwoch, 19.30 Uhr), TuS Niederkirchen - FV Heiligenstein (Sonntag, 15.30 Uhr)

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

TSG Deidesheim - JFV Landau (Samstag, 13.30 Uhr)

D-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

JFV Ganerb - 1. FC 23 Hambach (Samstag, 11 Uhr)

Frauen-Verbandsliga Südwest:

TuS Wörrstadt - 1. FFC Niederkirchen (Samstag, 17 Uhr)