Am Freitagnachmittag, 9. September, wird es aufgestellt, das dritte Kirrweilerer „Kunstpfad“-Objekt. Doch die feierliche Einweihung findet erst am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr statt. Die 2,4 Meter hohe Skulptur aus 200-jährigem Eichenholz stammt von dem Bildhauer Markus Bäcker, Künstlername: Lilau, aus Gries im Landkreis Kusel und ist Teil seiner Serie „Leichtigkeit“. Sie besteht aus vier aufeinander gestapelten, jeweils leicht verschobenen Ovalen und strahlt trotz des hohen Gewichts eine geradezu heitere Verspieltheit aus. Der Festumzug für die Einweihung startet um 15 Uhr am Freiheitsbrunnen im Dorfzentrum und zieht dann, angeführt vom Mannheimer Jazz- und Swingduo „Sax2Walk“ zum Standort zwischen Spielplatz und Schlossweiher am Kropsbach. Parallel dazu veranstaltet die Gemeinde an diesem Tag zwischen 11 und 18 Uhr im Bereich Schloss- und Kirchstraße einen Kunst- und Kunsthandwerksmarkt mit 17 Ausstellerinnen und Ausstellern.

Während in Kirrweiler also mit dem dritten Kunstpfad-Objekt nach den 2021 aufgestellten Arbeiten von Karin van der Molen und Roger Rigorth alles im Zeitplan ist, muss die eigentlich für Sonntag, 18. September, geplante Indienststellung der ersten beiden „Kunstpfad“-Skulpturen im benachbarten Maikammer verschoben werden, weil das Fundament für die fünf Meter hohe Stahlskulptur von Guido Häfner nicht rechtzeitig ausgehärtet ist. Neuer Termin für die Einweihung dieses „Wächters“ sowie einer Sandsteinhand von Bernhard Mathäss ist nun 16. Oktober.