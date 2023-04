Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Kirrweiler kann’s“, lautet das offizielle Ortsmotto, und dass die Südpfalz-Gemeinde es tatsächlich kann, zeigte sich am Sonntag bei der Einweihung des neuen Kunstpfades. „Es ist schon toll, was die hier in so einem kleinen Dorf auf die Beine stellen“, war ein immer wieder zu hörendes Statement auswärtiger Besucher. Aber der Blick geht auch bereits in die Zukunft, denn weitere Kunstobjekte sind schon fest eingeplant.

Ortsbürgermeister Rolf Metzger erinnerte in seiner Rede an den „Glücksmoment“, als vor vier Jahren Herbert Pauser und Gattin Anja Roth mit der Idee eines