Der Kunstpfad zwischen Kirrweiler und St. Martin nimmt langsam Gestalt an – zumindest auf dem Papier. Drei Künstler sind für den Kirrweilerer Abschnitt in der engeren Wahl. Los gehen soll es im nächsten Sommer – mit viel Bürgerbeteiligung.

Viel hat sich getan, seit sich noch kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im März in Kirrweiler eine Arbeitsgruppe kunstinteressierter Bürgerinnen und Bürger konstituierte, um der vom St. Martiner Verein Kunstpfade bereits 2017 auf den Tisch gelegten Idee eines etwas anderen Skulpturenpfads in der Verbandsgemeinde Maikammer in die Wirklichkeit zu verhelfen (wir berichteten hier): Künstlerische Œuvres wurden begutachtet, Vorschläge gesichtet, eine Exkursion zum Darmstädter Waldkunstpfad unternommen, um sich eine praktische Vorstellung zu verschaffen, wie so ein Projekt konkret aussehen kann. Und schließlich unter 30 im Bereich der Environmental Art tätigen Künstlern weltweit per Internet-Abstimmung eine Vorauswahl von dreien getroffen, die man für den Start des Pfads im kommenden Jahr ins Auge fasst. Entscheiden muss jetzt der Kirrweilerer Kulturausschuss in seiner Sitzung am Montag. Doch damit der überhaupt weiß, was machbar ist, waren die drei Erstplatzierten des Arbeitskreis-Votings im Sommer bereits vor Ort und haben sich Gedanken über mögliche Standorte und die Art und Weise gemacht, wie sie diese künstlerisch bespielen könnten.

„Christo-Effekt“ ist nicht ausgeschlossen

„Tolle Vorschläge“ seien da vorgelegt worden, meint Ortsbürgermeister Rolf Metzger, der immer noch ein bisschen staunt, in welcher Rekordzeit man hier trotz der Corona-Einschränkungen zu Entscheidungen kommt. Und Herbert Pauser, in St. Martin lebender Design-Professor an der Zürcher Hochschule der Künste und Vorsitzender des „Kunstpfade“-Vereins, verweist auf das große internationale Renommee der drei Künstler, die man jetzt ins Rennen schickt. Insbesondere die Niederländerin Karin van der Molen, die ihre Installation gerne mitten in den Schlossweiher setzen würde, beschreibt er als echten Weltstar der Szene. Pauser sieht deshalb bereits eine Art „Christo-Effekt“ auf Kirrweiler zukommen. Erste Anfragen von Kulturreiseveranstaltern gebe es schon.

Ein Objekt direkt im See

Der Darmstädter Roger Rigorth und der Essener Jens J. Meyer sind die beiden anderen, die – die Zustimmung der Gremien vorausgesetzt – die ersten Objekte des Kunstpfades realisieren könnten. Wie Metzger und Pauser übereinstimmend berichten, sind van der Molen, Rigorth und Meyer im Sommer unabhängig voneinander die Strecke abgefahren (größtenteils mit dem Fahrrad) und haben nach ihrem Wunschstandort Ausschau gehalten. Van der Molen habe sich dabei spontan in den Schlossweiher verliebt, wobei aber – wie Pauser betont – noch geprüft werden müsse, ob der unter natur- und landschaftsschutzrechtlichen Gesichtspunkten überhaupt zur Verfügung steht. Rigorth habe sich als Standort einen Wiesenstreifen am Edenkobener Weg ausgeguckt, mitten in den Rebflächen zwischen Autobahn und Landstraße 516, der sich bereits in Besitz der Gemeinde befindet. Für Meyer wäre ein Platz am Kropsbach denkbar, wo die Gemeinde schon seit längerem einen Skulpturenpfad plant.

Eine Hommage an den Weinbau

Und was soll an diesen Punkten nun entstehen? Vorgegeben ist, dass es sich um Objekte aus vergänglichen Materialien handeln soll, für die Rolf Metzger eine Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren nennt, bevor die Natur sich alles zurückgeholt hat. Karin van der Molen ist in der Vergangenheit vor allem durch spektakuläre Weidenflechtkonstruktionen hervorgetreten. Wie Herbert Pauser berichtet, hat sie in jüngster Zeit jedoch in Japan, Australien und den Niederlanden jeweils großformatige Bodenobjekte mit aufgeklebten Keramik-Elementen realisiert – ein Konzept, dem auch ihr Vorschlag für Kirrweiler folgt: Es sieht eine bis zu sechs Meter hohe Installation aus neben- und aufeinandergestapelten Weinfässern vor, die mit Scherben von Tassen oder Tellern eingefasst sind, die von den Kirrweilerern selbst zur Verfügung gestellt werden sollen. Natürlich wäre für so ein Vorhaben auch eine solide Sockelkonstruktion vonnöten. Ob man die wirklich im See realisieren kann, oder ob man nicht doch eher ans Ufer gehe, müsse geklärt werden, so Pauser, der den Entwurf als „spektakulär“ bezeichnet, wobei sich durch die Spiegelung im Wasser natürlich noch zusätzliche Effekte ergäben.

Ein Rahmen für das Schloss

Roger Rigorth wiederum hat gleich drei Ideen vorgelegt, darunter ein Objekt, bei dem mittels gebogener Hölzer aus dem Kirrweilerer Forst ein 5-6 Meter hoher Rahmen für den Blick auf das Hambacher Schloss geschaffen wird. Noch keinen konkreten Entwurf hat Jens J. Meyer beigesteuert. Der Künstler ist vor allem für spektakuläre Segelkonstruktionen aus Naturtextilien bekannt, die allerdings eine nur sehr begrenzte Haltbarkeit haben. Strapazierfähiger wäre Teflon-Textil, was aber dafür ordentlich ins Geld geht. Denkbar sei daher zum Beispiel, dass man eine kleinere Variante mit zwischen Bäumen gespannten Tüchern wähle, so Pauser, ähnlich einer Installation, die Meyer in Darmstadt realisiert hat. Standort wäre dann wohl das Kropsbach-Ufer. Möglich sei aber auch, dass man ein Meyer-Werk quasi nur temporär ordert – als Opener für den Start des Kunstpfads, der am ersten September-Wochenende 2021 über die Bühne gehen soll. Zuvor würden die Künstler jeweils acht bis zehn Tage vor Ort arbeiten – in direktem Kontakt mit dem kunstinteressierten Publikum.

„Ein Objekt wäre ja kein Pfad“

Stichwort Geld: Auf 60-70.000 Euro veranschlagt Rolf Metzger die Kosten für diese erste Phase des Kirrweilerer Kunstpfads, bei der mindestens zwei, idealerweise aber alle drei vorausgewählten Künstler zum Zuge kommen sollten. „Ein Objekt wäre ja kein Pfad“, gibt er zu bedenken. Den Anteil der Gemeinde schätzt der Bürgermeister dabei auf 20 Prozent. Der Rest soll aus verschiedensten Fördertöpfen zusammenkommen. Erste Anträge seien, wie Pauser erklärt, bereits gestellt. Die endgültige Entscheidung muss der Gemeinderat im Januar treffen.

Maikammer könnte bald folgen

Nach beider Vorstellung soll das aber nur der erste Schritt sein. Die Idee ist, dass in den Folgejahren weitere Objekte auf Kirrweilerer Gemarkung hinzukommen. Und der ursprünglichen Konzeption folgend soll sich der Kunstpfad irgendwann auch Richtung Maikammer und St. Martin fortsetzen. Vor dem Maikammerer Gemeinderat wird Pauser das Projekt erstmals am 15. Dezember vorstellen. St. Martin verhält sich bislang noch abwartend.

Vergänglichkeit als Prinzip

Dass man hier in Kunst investiert, die sich nicht wie zum Beispiel ein Bronze- oder Sandsteindenkmal 50, 100 oder gar 200 Jahre hält, betrachten dabei weder Metzger noch Pauser als Problem. Gerade der dynamische Prozess, der Umstand, dass die Kunst sich verändert, sei hier das Spannende. Und schließlich könnten Denkmäler mit der Zeit auch zur Belastung werden. Metzger erinnert hier an die Betonrömer am Kirrweilerer Ortseingang, bei denen man irgendwann froh gewesen sei, dass man sie stillschweigend abräumen konnte.