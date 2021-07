„Für mich ist Malen mein geistlicher Weg zu Gott“, sagt die Künstlerin Lucy D’Souza-Krone. Im Kloster Neustadt sind jetzt Bilder der Deutsch-Inderin zu sehen, die sich unter dem Motto „Kunst fürs Klima“ speziell mit der Erhaltung der Schöpfung befassen.

D’Souza-Krone ist seit ihrer Gestaltung des Misereor-Hungertuchs „Biblische Frauengestalten - Wegweiser zum Reich Gottes“ 1990 und weitere Gemälde wie „Das weibliche Antlitz Gottes“ vielen Gläubigen als Malerin bekannt geworden. Geboren 1949 in einem kleinen Dorf bei Goa an der Westküste Indiens und aufgewachsen am Fuße des Himalayas, kam sie 1996 durch ihre Ehe mit einem Deutschen nach Deutschland. In Neustadt ist sie am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr selbst bei der Ausstellungseröffnung im Kloster zugegen (Anmeldung unter kfd@bistum-speyer.de). Die Schau läuft bis 14. August. Öffnungszeiten: montags bis samstags 9-16 Uhr.