Im vergangenen Jahr wurden der Kunstpfad in Kirrweiler mit den ersten beiden „Dauer-Kunstwerken“ bestückt, jetzt steht ab diesem Wochenende die erste temporäre Ausstellung an. Ab Samstag, 9. Juli, 10 Uhr, werden dabei unter dem Titel „Woanders – Sonne aus Ost – Ultrakurzgeschichten“ zwischen den Bäumen entlang des Kropsbachs großformatige Collagen der Künstlerin Anja Roth aus St. Martin aufgespannt. Die Arbeiten, auf semitransparenten Planen gedruckt, verändern je nach Lichteinfall und Wetterlage ihren optischen Eindruck: farbenprächtig bei „Sonne aus Ost“, schemenhaft verwoben mit der Natur bei Abendlicht.

Die Open-Air-Ausstellung ist Auftakt für verschiedene weitere partizipative Aktionen Roths, bei denen die Künstlerin und ihr Team an drei Tagen im August in den drei Teilgemeinden der Verbandsgemeinde Maikammer „Geschichten aus dem Osten“ einsammeln wollen: am 7. August bei der Kerwe in Sankt Martin, am 20. August beim Zukunftstag in Kirrweiler und am 21. August beim Gartenmarkt in Maikammer. Dabei sollen Bürger und Gäste selbst zu Künstlern werden und Plakate bemalen, die dann bei späteren Open-Air-Ausstellungen gezeigt werden. Auch andere Künstlerinnen und Künstler aus der Region sind aufgerufen, sich mit Ideen für temporäre Ausstellungen auf dem Kunstpfad Kirrweiler einzubringen (Kontakt über www.kunstpfade.de).

Derweil entsteht im Juli und August auch bereits ein drittes stationäres Objekt für den Kirrweilerer Abschnitt des Kunstwegs: eine abstrakte Holzstele aus aufeinander gestapelten, leicht verschobenen Ovalen des Westpfälzer Bildhauers Markus Bäcker, genannt Lilau, die ihren Platz in der Nähe des Kropsbachs zwischen Edelhof und Schlossweiher finden soll (wir berichteten hier).