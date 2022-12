Am dritten Adventswochenende sind zwei Neustadter Partnerstädte auf dem Weihnachtsmarkt der Kunigunde vertreten. Aus Mâcon reist eine Delegation mit der Beigeordneten für Internationale Angelegenheiten, Emilie Clerc, sowie Bernard André und Gino Ceddia vom Partnerschaftskomitee an. Sie bringen Wein, Crémant de Bourgogne, Salami und Ziegenkäse mit – süße Waffelröllchen werden direkt am Stand gebacken. Aus Echt-Susteren in den Niederlanden erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot unter anderem mit Wurst, Schinken, Käse, Bier und Marmelade. Zu einem kleinen Weihnachtsmarkt lädt an diesem sowie am vierten Adventswochenende auch der Gastronomiebetrieb „La Boutique“ in den Michel’schen Hof ein. Dort sind beispielsweise der Neustadter Weltladen und der Förderverein Kolokani aus Haßloch vertreten.