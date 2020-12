Das Kundenzentrum der Gemeindewerke Haßloch ist ab Mittwoch, 16. Dezember für, persönliche Kontakte geschlossen, telefonisch bleiben die Werke aber auch zwischen den Jahren erreichbar. Von der Schließung betroffen sind auch Bareinzahlungen. Offene Teilbeträge sollen deshalb überwiesen werden. Anliegen können telefonisch unter 06324/5994-0, per E-Mail an info@gwhassloch.de oder über das Online-Kundenportal abgewickelt werden. Wegen des erhöhten Telefonaufkommens kann per E-Mail oder über das Online-Kundenportal um Rückruf gebeten werden. Zähler werden nur noch bis 15. Dezember abgelesen. Um einen direkten Kundenkontakt mit dem Ableser zu vermeiden, verteilen die Gemeindewerke Karten mit der Bitte, die Zählerstände selbst abzulesen und mitzuteilen.