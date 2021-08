(aktualisiert: 16.05 Uhr) Völlig ausgerastet ist am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ein 42-jähriger Kunde auf dem Haßlocher Wertstoffhof, als er von einem Mitarbeiter auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen wurde. Nach Angaben der Polizei schlug der Mann zunächst mit der Faust und dann mit einer Holzlatte auf den Mitarbeiter ein. Sekunden später fuhr er beim Verlassen des Wertstoffhofs mit seinem Auto auf den 62-jährigen Angestellten zu, erfasste ihn und verletzte ihn schwer. Der Verletzte kam in die Unfallklinik nach Ludwigshafen, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 42-Jährige kümmerte sich nicht um den Verletzten und flüchtete mit seinem Auto. Am Dienstagnachmittag lief noch die Fahndung nach dem Mann, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, weil er bereits mehrfach im Zusammenhang mit Körperverletzungen in Erscheinung getreten ist. Der rabiate Mann muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Hier lesen Sie mehr.