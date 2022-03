Der Neustadter Kulturverein Wespennest löst sich auf. Das ist das Ergebnis einer letzten Rettungssitzung, die am Mittwochabend im Seminarraum des Vereins über dem Wirtshaus Konfetti stattfand. Weil es trotz intensiver Beratungen nicht gelang, Personalvorschläge für einen kompletten neuen Vorstand zustande zu bringen, bleibe keine andere Wahl, als bei der nächsten Mitgliederversammlung im Mai die Auflösung des Vereins in die Wege zu leiten, so die einhellige Meinung der Anwesenden. Bis zum Jahresende wird der alte Vorstand noch kommissarisch weiterarbeiten. Bis dahin will man noch einmal ein ganz besonderes Kulturprogramm auf die Beine stellen – unter anderem mit dem Konzert einer Band aus der Ukraine im Juli. Wenn man nach über 30 Jahren schon abtrete, „dann lassen wir es noch mal so richtig krachen“, so der Tenor.