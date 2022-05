Es ist vollbracht, das Wunder ist ausgeblieben: Der Neustadter Kulturverein Wespennest hat am Mittwoch wie vorgesehen bei seiner Mitgliederversammlung im gleichnamigen Veranstaltungsraum über dem „Konfetti“ seine Auflösung zum 31. Dezember beschlossen. Bis zum Jahresende müssen nun alle rechtlichen Modalitäten über die Bühne gebracht werden. Wie Vorstandsmitglied Rolf Raule erläutert, sind auch noch einige praktische Fragen zu klären, etwa die, was mit dem technischen Equipment geschehen soll. Bis Dezember läuft das Programm nun noch normal weiter – unter anderem wurde Gerhard Polt für 18. Oktober im Saalbau gebucht. Der Vorverkauf dafür läuft bereits. Am 15. Juli veranstaltet der Verein außerdem auf dem Gimmeldinger Kirchplatz ein Open-Air mit der Gruppe „Luiku“ aus Kiew, die Osteuropa-Folk mit modernen Elementen mischt.