Der „Kulturvereins Ältestes Haus“ in Haßloch sagt wegen der Corona-Pandämie alle bis Ende des Jahres geplanten Veranstaltungen ab. Betroffen sind nicht nur, wie bereits bekannt, die Aufführungen des „Theaters im Hof“, das unter normalen Umständen vergangenen Freitag Premiere mit „Kratzbürstendressur“, einer Adaption von Shakespeares Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“, gefeiert hätte, sondern auch das Konzert mit der Cajun-Band „Le Clou“ am 28. August, das Event „Wein & Jazz“ am 29. August sowie die Aufführungen der „Märchenbühne“ Ende November und Anfang Dezember.

Die geltenden Regelungen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes und der Covid19-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz bezüglich Hygiene und Kontrollen der Gäste wären seitens der Ehrenamtlichen des Vereins nur unter großen Anstrengungen zu erfüllen, so die Begründung. Zudem sei das hohe finanzielle Risiko aufgrund der stark eingeschränkten Besucherzahlen für den Verein nicht tragbar. Alle Veranstaltungen würden im Jahr 2021 nachgeholt, darunter auch das bereits im März abgesagte Blues-Rock-Konzert mit Steve Whalley und Band. Weitere Veranstaltungen für 2021 seien in Planung, stünden aber natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr tatsächlich ausgestanden ist, so die Schriftführerin Annika Dietz.