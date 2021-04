Auch 2021 beteiligt sich die Fördergemeinschaft Herrenhof in Mußbach am Kultursommer Rheinland-Pfalz, der ausnahmsweise das Motto des Corona-Jahres 2020 „Kompass Europa: Nordlichter“ wiederholt. Dabei sind zwei Termin-Schwerpunkte geplant: Pfingsten und Spätsommer. Das Programm startet – so die Planung – am Pfingstmontag, 24. Mai, um 11 und 16 Uhr im Festsaal mit „Mama Muh“ und „Michel aus Lönneberga“, zwei Stücken des Puppentheaters Dornerei (Karten unter 06321/963722, www.puppentheater-dornerei.de). In der Pfingstwoche, 24.–30. Mai folgt das Masken- und Open-Air-Performance-Projekt „Troll Dir Was“ von Tine Duffing für Erwachsene und Jugendliche, bei dem individuelle Masken zu nordischen Sagenfiguren gestaltet und diese anschließend – vor Publikum – zum Leben erweckt werden sollen (Anmeldung unter 06321/80731, tineduffing@web.de). Für Sonntag, 30. Mai, ist ab 17 Uhr auf dem Außengelände und im Festsaal ein musikalisch-literarischer Abend in Bild, Text und Ton zu den magischen Weißen Nächten in St. Petersburg geplant – unter Mitwirkung der Autoren Katharina Dück und Michael Saenger sowie der Musikerin Irina Sojnikowa und ergänzt um eine Fotoausstellung und Kulinarisches aus Russland. Am 5. September schließlich stehen an gleicher Stelle nordische Mythen als Stationen-Theater mit Menschen, Musik, Masken und Marionetten auf dem Programm.