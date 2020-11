„Phrygische Kybelekultstätten und Grabmonumente“ sind am Sonntag, 29. November, um 18.15 Uhr das Thema beim nächsten Kulturfilmabend im Neustadter Kloster.

Die Phryger waren ein indoeuropäisches Volk, das um 1200 v. Chr. von Europa aus in die heutige Türkei eindrang und hier im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein Großreich mit der Hauptstadt Gordion errichtete. Historisch belegt ist der letzte König dieses Reichs, der den Namen Midas trug und von zahlreichen Legenden umrankt ist. In seinem Filmvortrag geht Pater Hans-Ulrich Vivell allerdings vor allem auf den Kult der phrygischen Hauptgöttin Kybele ein, von dem noch heute zahlreiche Monumente zeugen, die zum Teil später von Christen als Kirchen oder Gräber weitergenutzt wurden. Da der Filmabend als Bildungsveranstaltung gilt, kann er auch unter Corona-Bedingungen stattfinden. Es ist allerdings Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de erforderlich. Eintritt: 5 Euro.