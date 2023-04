Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorfreude beginnt schon am Bahnhof. Geht es doch wieder in eine Stadt, die mir mit Besuchen des Zoos und des Schlosses schon von Kindesbeinen an vertraut ist. Später kamen Kulturstätten wie Zimmer-, Kinder-, Jugend- und Erwachsenentheater, dazu.

Auch studentische Bühnen, das Schloss mit seinen Freilichtaufführungen, das Deutsch-Amerikanische Institut, der Jazzclub “Cave 54“ und die Stadthalle mit Konzerten deutscher und internationaler