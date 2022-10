Europäische Brücken bauen einmal anders. Das Projekt Guitar Hero der Neustadter Jugend-forscht-AG ist sehr kurzfristig auf den Weg ins polnische Opole aufgebrochen, um dort an den 19. Deutschen Kulturtagen teilzunehmen.

„Die Anfrage der Staatskanzlei lautete, ob die AG bei diesen Festlichkeiten einen Beitrag für polnische Kinder und Jugendliche leisten kann“, erzählt AG-Leiter Sergej Buragin rückblickend. Er war bereits vor zwei Jahren mit einem Erasmus-Programm in der polnischen Stadt gewesen und hatte dort Kontakte geknüpft. Und so trommelte er fast sprichwörtlich die dreiköpfige „Guitar-Hero-Band“ zusammen. „Schlagzeuger Justin Langlitz kam in der Nacht vor der Abreise aus Mallorca, Gitarrist Julian Geis einen Tag davor aus Österreich und unser Frontmann Jayden Cuppen vom Besuch seiner Oma in Bremen“, sagt Buragin.

Nach zehn Stunden Busfahrt habe es einen herzlichen Empfang in Opole gegeben. Dann stellte das Trio das Projekt mit Schwerpunkt Interaktion dem jungen Publikum vor. Die Resonanz sei überwältigend gewesen. „Wir waren komplett überrascht und fast überfordert: Nach wenigen Minuten spielten schon die polnischen Schüler mit uns zusammen oder standen in der Schlange, um eine Gitarre oder ein Mikrofon zu erhalten“, beschreibt Buragin die Szenerie. Anschließend sei viel geredet, gelacht und es seien sogar einige Telefonnummern ausgetauscht worden.

Auch Video aufgenommen

In zwei Tagen besuchten die Neustadter zwei Schulen, die Erasmus-Plus-Freunde in der Schule TAK und Pro Libres Solesiae, die erste Montessori-Schule in Opole mit Unterricht in deutscher Sprache. Außerdem nahmen sie am Ufer der Oder ein Musikvideo auf. Aber auch viele Gespräche standen auf dem Besuchsprogramm. So haben die Neustadter Schüler mit Musik weitere Brücken nach Europa gebaut.