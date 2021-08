Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt startet am 1. September den Einzelkartenvorverkauf für die Veranstaltungen der Saison 2021/2022. Erster Termin der neuen Spielzeit ist das „Hommage an Napoleon“ betitelte Konzert von „Ensemble 1800“, Figuralchor und Vokalsolisten, das am kommenden Dienstag, 7. September, um 20 Uhr als Teil des Festivals „Neustadter Herbst“ im Saalbau zu erleben ist. Für dieses Musikereignis begann der Vorverkauf allerdings bereits Anfang August. Die nächsten Termine der von der Kulturabteilung verantworteten Programm-Reihen stehen danach erst im Oktober an: am 14. Oktober, 18 Uhr, das erste „Kurpfalzkonzert“ mit einem Klavierabend mit Studierenden der Mannheimer Musikhochschule, am 16. Oktober um 20 Uhr das erste „Treppenhauskonzert“ mit dem Flamenco-Gitarren-Duo „Café del Mundo“ in den Räumen der „Tanzmanufaktur“ in der Rosslaufstraße und am 21. Oktober, 20 Uhr, nun wieder im Saalbau das erste Theater-Gastspiel mit der Molière-Komödie „Die Streiche des Scapin“, dargeboten vom „Neuen Globe Theater“ aus Potsdam. Insgesamt stehen in der neuen Saison bis Mai 2022 32 Konzerte und Theaterstücke auf dem Spielplan. Für die Veranstaltungen gilt bis auf weiteres die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Am Veranstaltungstag ist die Registrierung über Luca-App oder Kontaktformulare notwendig. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes müssen medizinische Masken getragen werden. Karten sind nur vorab unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (in Neustadt zum Beispiel Tabak Weiss und die Kulturabteilung selbst) erwerbbar, nicht jedoch an der Abendkasse.