„Sunset – After Work“ heißt eine neue Konzertreihe, mit der die Kulturabteilung der Stadt Neustadt am Donnerstag, 23. September, ab 18 Uhr im Weingut Schäfer in Mußbach an den Start geht. Bei freiem Eintritt spielt dabei die Landauer Band „Acoustic Vibration“, zu der auch zwei Musiker aus Neustadt gehören, in der Besetzung Geige, Cello, Kontrabass, akustische Gitarre, Acoustic Bass, Percussion und Keyboard Acoustic-Versionen klassischer wie aktueller Pop-Songs. Frontfrau ist die Pop-Soul-Sängerin Anna Minges, die unter anderem auch schon mit Xavier Naidoo auf der Bühne stand. Coronabedingt wird es nach Auskunft von Heike Hinkelmann, Leiterin der Neustadter Kulturabteilung, in diesem Jahr bei nur diesem einen Konzert der Reihe bleiben, das aus dem Programm „Neustart Kultur“ finanziert wird. Im kommenden Jahr seien dann zwei Termine des neuen After-Work-Konzertformats geplant.