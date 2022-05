Stell’ Dir vor, es gibt endlich wieder Kultur, und kaum einer nutzt sie! Vor dieser Herausforderung steht aktuell die Neustadter Kulturabteilung mit ihren Veranstaltungen im Saalbau – und bringt deshalb für die vier letzten Termine der Saison eine Rabattaktion auf den Weg, die sich vielleicht auch für Muttertagsgeschenke-Sucher auf den letzten Drücker eignen könnte. Das erste Angebot ist das Konzert der Staatsphilharmonie kommenden Donnerstag, für das wir an dieser Stelle aber auch 5 x 2 Karten verlosen.

Der Kartenvorverkauf sei nach dem Neustart der städtischen Kulturveranstaltungen Mitte März unglaublich schleppend angelaufen, berichtet die städtische Kulturkoordinatorin Heike Hinkelmann im Gespräch. Und bei den Theateraufführungen und Konzerten, die schon stattgefunden haben, seien die Zuschauerzahlen deutlich reduziert gewesen. Damit das nicht auch die letzten vier Angebote dieser von Corona so durchgebeutelten Saison betrifft, hat die Kulturabteilung jetzt ein besonderes Frühlingsangebot gestartet: „Bring Deine Liebsten mit!“, lautet der Titel.

Kauf’ zwei, bekomm’ drei

Ganz konkret bedeutet das: Für alle noch anstehenden städtischen Saalbau-Termine im Mai und Juni erhalten Konzert- und Theaterinteressierte beim Kauf von zwei Tickets ein drittes gratis zum Verschenken an Familienmitglieder, Freunde und alle Liebgewonnenen dazu. Das Angebot umfasst drei Konzerte und ein gerade vor dem Hintergrund der Neustadter Geschichte ganz besonderes Theaterstück: das Konzert der Staatsphilharmonie am 12. Mai, das Pfalztheater-Gastspiel mit „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“ am 24. Mai, das Sonderkonzert mit dem „Prague Royal Philharmonic Orchestra“ und dem aus Neustadt stammenden Pianisten Joseph Moog, das am 26. Mai als inoffizielle Eröffnungsveranstaltung des ersten Neustadter Demokratiefests fungiert, sowie den Nachholtermin mit Peter Tilling und seinem Ensemble „Risonanze Erranti“ am 23. Juni, bei dem unter anderem auch die Harfenistin Maria Stange mitwirkt.

Staatsphilharmonie kommt mit Romantik-Programm

Die Staatsphilharmonie bringt bei ihrem Auftritt am Donnerstag mit der 1. Sinfonie von Johannes Brahms einen der ganz großen Klassiker der Romantik auf die Bühne des Saalbaus. Von vielen Zeitgenossen wurde dieses Werk, an dem Brahms 14 Jahre gearbeitet hatte, angesichts vieler unüberhörbarer Bezüge als die „Zehnte“ Beethovens begrüßt. So lehnt sich etwa die Hauptmelodie des letzten Satzes eng an Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ an.

Unter dem Einfluss Beethovens, aber auch Wagners und Liszts, dessen Schüler er war, stand auch der italienische Pianist und Komponist Giovanni Sgambati (1841-1914), dessen Klavierkonzert das zweite Werk des Abends bildet. Es darf als spannende Wiederentdeckung gelten, denn mit seinen haarsträubenden technischen Anforderungen und kühnen thematischen Verwandlungen steht es offensichtlich in der Tradition der beiden Klavierkonzerte von Liszt, für deren makellose Interpretation Sgambati zu Lebzeiten bekannt war.

Solist bei diesem Konzert ist der junge italienische Pianist Alessandro Marino, der 2016 mit einem umjubelten Gastspiel in der Carnegie Hall den internationalen Durchbruch erlebte. Geleitet wird die Staatsphilharmonie an diesem Abend von dem britischen Dirigenten Alexander Prior, der 2009 als 17-jähriges Ausnahmetalent seine Ausbildung mit Auszeichnung in St. Petersburg abschloss. Er wird in der kommenden Spielzeit Generalmusikdirektor in Erfurt und ist auch als Komponist sehr erfolgreich.

Termin/Verlosung

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz kommt am Donnerstag, 12. Mai, um 20 Uhr mit ihrem Romantik-Programm in den Saalbau nach Neustadt. Karten (15-29 Euro) unter www.ticket-regional.de sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (etwa Tabak Weiss in Neustadt, Tourist-Information in Maikammer, Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim). Dort gibt es auch für die anderen drei „Bring Deine Liebsten mit!“-Termine die Tickets. Außerdem verlost die RHEINPFALZ für das Staatsphilharmonie-Konzert 5 x 2 Karten unter allen Lesern, die uns bis Montag, 9. Mai, 12 Uhr, unter Angabe von Name und Anschrift eine E-Mail mit dem Betreff „Staatsphilharmonie“ auf redneu@rheinpfalz.de senden. Vor dem Konzert gibt es um 19 Uhr wieder ein Einführung mit dem städtischen Konzert-Experten Fritz Burkhardt.