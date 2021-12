Im Moment liegen alle städtischen Kulturveranstaltungen bekanntermaßen auf Eis, trotzdem startet am Montag, 13. Dezember, wie schon seit langem geplant der Vorverkauf für die zweite Saison-Hälfte der städtischen Schauspiel- und Konzert-Reihen (einschließlich der „Kurpfalzkonzerte“) im Saalbau sowie der „Treppenhauskonzerte“, die nach wie vor am Ausweichspielort „Tanzmanufaktur“ stattfinden.

Der erste Termin ist, sofern die Corona-Lage nicht doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht, das Theatergastspiel „Drei Männer und ein Baby“ des Tournee-Theaters Thespiskarren am 6. Januar, eine Bühnenversion der französischen Filmkomödie um drei Junggesellen, die unverhofft zu Vaterehren kommen. Der Konzertreigen startet am 27. Januar mit der Staatsphilharmonie aus Ludwigshafen. Traditionell Publikumsmagnete sind die beiden Ballettabende der Mannheimer „Akademie des Tanzes“, die am 2. und 3. Februar in der Reihe „Kurpfalzkonzerte“ laufen. Insgesamt stehen bis zum Saisonschluss im Mai noch vier Termine in der städtischen Konzertreihe, sechs beim Theater und vier bei den „Kurpfalzkonzerten“ an. Außerdem gibt es drei „Treppenhauskonzerte“– das erste am 15. Januar, das letzte am 5. März.

Da die Kulturabteilung noch bis mindestens 31. Dezember für den Besucherverkehr geschlossen ist, sind die Karten vorerst nur online unter www.ticket-regional.de und bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss in Neustadt erhältlich. Für alle Aufführungen besteht eine Corona-Ausfall-Absicherung. Sollte eine Veranstaltung also abgesagt werden, werden erworbene Karten problemlos zurückerstattet. Das gleiche gilt für die coronabedingt ausgefallenen und noch ausfallenden Kulturveranstaltungen im Dezember.