„Kultur ist laut“, lautet seit diesem Jahr das Motto der Neustadter Kulturabteilung. Tatsächlich ist die Kultur allerdings im Moment ziemlich leise – zum Verstummen gebracht von der Pandemie oder besser: dem nicht allzu rationalen Umgang einer Minderheit mit derselben. Jedenfalls setzt sich die Liste der Absagen von Kulturveranstaltungen auch in Neustadt weiter fort: Betroffen ist davon auch der Vortrag von Joël Forthoffer am Dienstag 7. Dezember beim Historischen Verein in Neustadt, wo der Elsässer über seinen Eindrücke als französischer Wehrdienstleistender 1979/80 in Neustadt berichten wollte (wir veröffentlichten dazu ein Interview in der Samstagsausgabe). Auch der Kulturverein Wespennest refft die Segel und sagt das für 16. Dezember geplante Blues-Konzert im Roxy-Kino wegen der aktuellen Corona-Situation ab. Gleiches gilt nach Auskunft von Saalbau-Manager Volker Schmidt für das traditionelle Neujahrskonzert der „Blue Note Big Band“ am 1. Januar im Saalbau. Inzwischen leiden aber auch Angebote, die wie vorgesehen stattfinden, unter dem allgemeinen Trend, dass eigentlich niemand mehr wirklich glaubt, dass das noch sein kann. Das gilt zum Beispiel für die aktuelle Kunstausstellung im Herrenhof, die bis zur Finissage am Sonntag noch an drei Tagen zu besichtigen ist.