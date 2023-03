Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie illustriert gerade ganz antizyklisch einen Kalender mit Weihnachtsgeschichten und kann sich so immerhin ein wenig von der Corona-Krise ablenken. Wenn die in Neustadt lebende Kinderbuchautorin und Grafikerin Ulrike Sauerhöfer dürfte, würde sie Ostern allerdings viel lieber mit ihrem Mann in Südfrankreich verbringen.

„Leider hat es nun mal einen sehr ernsthaften Hintergrund mit dem Coronavirus, ansonsten fände ich das Leben und Arbeiten mit weniger Hektik eigentlich gerade ganz entspannt.“ Ulrike