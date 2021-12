Das Kulturzentrum Herrenhof und der Lambrechter Arzt Otmar Müller bieten am Mittwoch, 15. Dezember, ab 15 Uhr eine Impfaktion im Herrenhof in Mußbach an. Nach telefonischer Anmeldung kann sich dabei jeder mit einem der gängigen Impfstoffe Erstimpfen lassen oder die Auffrischspritze bekommen, wie das Kulturzentrum mitteilt. Mitzubringen seien die Gesundheits- oder Versichertenkarte sowie der Impfpass oder ein anderer Nachweis bisheriger Covid-Schutzimpfungen.

Anmelden kann man sich noch am Dienstag, 14. Dezember, und Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 9 und 13 Uhr unter der Rufnummer 06321 963 9990.

Geimpft wird laut Zentrum inmitten der aktuellen Ausstellung. Diese wäre zwar am 12. Dezember zu Ende gegangen, doch lassen die Künstler Günther Berlejung, Bernd Kastenholz und Günther Wilhelm ihre Werke bis nach der Impfaktion am Ort.