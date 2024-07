Der Neustadter Verein Projekt 51 hat in einem breiten „Bündnis für Bildung“ erfolgreich Bundesmittel für kulturelle Bildungsprojekte eingeworben, durch die Kindern und Jugendliche kostenlos an Kunstkursen teilnehmen können.

Das mehrjährige Kunstprogramm „ZusammenWachsen“ beginnt bereits in den Sommerferien, teilt Projekt 51 mit. Zum Auftakt findet ein fünftägiger Ferienkurs vom 19. bis 23. August statt. Täglich von 9 und 15 Uhr können Kinder und Jugendliche in der Kantine 16 ihren künstlerischen Interessen unter Anleitung von erfahrenen Künstlern folgen. Während des nächsten Schuljahres werden wöchentliche Kunstkurse angeboten. Dafür sind die Räumlichkeiten der ehemaligen Bahnhofskantine am Hauptbahnhof Neustadt im Stil eines Ateliers ausgestattet. Möglich gemacht wird diese Nutzung durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG, teilt Projekt 51 mit.

Vereinsvorstand und künstlerischer Leiter Olaf Bergmann freut sich: „Die Förderung der Kurse ist eine große Chance für eine Generation von Kids, die in den letzten Jahre sehr gelitten hat. Gerade die Kunst hat die Kraft, Menschen abzuholen und einzubinden. Durch freies künstlerisches Arbeiten entwickeln sich Freiräume, die auf die Gesellschaft wirken. Das ist jetzt genau das, war wir brauchen.“

Das besondere an allen Angeboten ist, dass sie im Programm „Künste öffnen Welten“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung gefördert werden. Projekt 51 hat ein Bündnis mit der Hans-Geiger-Schule, der Berufsbildenden Schule Neustadt und dem BUND geschlossen, um die Kurse kostenlos umzusetzen. Anne Coels, Claudia Dorka, Bettina Ebbinghaus-Hoffmann, Beate Emde, Christina Gehrig, Gabi Himmer, Arianne Hoffmann, Manfred Plathe und Cordula Wagner arbeiten dabei mit. Anmeldungen für die Kurse sind ab sofort über www.projekt51.com/zusammenwachsen möglich.