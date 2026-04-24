Lambrecht will Geschichte und Geschichten rund um die Stadt digital festhalten und für kommende Generationen bewahren. Dazu lädt die Kommune zu einem ersten Austausch für Interessierte ein. Treffpunkt ist am Mittwoch, 6. Mai, um 17.30 Uhr im Ratssaal in der Wallonenstraße. Wie die Stadt Lambrecht in einer Pressemitteilung informiert, wurde Lambrecht 2026 als KuLaDig-Modellkommune ausgewählt. Das Vorhaben steht unter dem Motto „Die große Erzählerin- Wenn die Landschaft Geschichte(n) erzählt“. Vorgesehen ist, Inhalte zu Geschichte und Geschichten rund um Lambrecht zu sammeln, digital aufzubereiten und zu erhalten. Neben Beiträgen über die Streuobstwiesen und die historische Felderwirtschaft rund um Lambrecht sind weitere Geschichten und Bilder über Lambrecht sehr willkommen.