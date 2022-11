Eine Hommage an ein außerordentliches Kunstwerk.

Nicht jeder hat einen Blick für wahre Kunst. Vor allem, wenn es sich nicht um etwas zum Hinstellen oder an die Wand hängen handelt. Die Rede ist vielmehr von einem Gebäckstück aus Mürbeteig, Käse, Salz, liebevoll bestrichen mit Eigelb und verziert mit Kümmel. So leicht und locker, dass es tatsächlich auf der Zunge zergeht. Aber nur dann, wenn man es übers Herz bringt, das Kunstwerk zu zerstören. Denn das salzige Ausgestochene sieht aus wie die „Speyerbach“-Lok vom Kuckucksbähnel. Gereicht wurden die Appetithäppchen am Freitag im Pfalzbahnmuseum, das als „Museum des Monats“ geehrt wurde. Für das Backwerk gesorgt hatte Edith Rößler, die Ehefrau von Eisenbahner-Chef Ralf Rudolph. Eine Künstlerin, keine Frage. Denn dass ein Gast die Lok nicht erkannte und gar von einem Seepferdchen sprach, bewies, dass wahre Kunst auch daran zu erkennen ist, dass manche sie verkennen.