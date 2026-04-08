Bekommt Elmstein eine neue Bahnhofsgaststätte? Die Kreisverwaltung hatte das Vorhaben bislang ausgebremst. Nun ist eine entscheidende Hürde genommen.

Ein Bahnhof ohne Bahnhofsgaststätte: Es gab eine Zeit, da wäre das kaum denkbar gewesen. In Elmstein ist der Bahnhof zwar keiner mehr im klassischen Sinn, kein Ort des täglichen Pendelverkehrs, an dem Reisende auf den nächsten Zug warten. Und doch ist er bis heute ein Anziehungspunkt als Station des Kuckucksbähnels, als Ziel für Ausflügler, Wanderer und Einheimische. Und wo Menschen verkehren, wollen sie auch einkehren.

Genau das war in Elmstein lange möglich. Seit 1999 stand dort mit dem sogenannten „Haiselche“ eine Gaststätte am Bahnhofsgelände, die über Jahre bewirtschaftet wurde. Nach ihrer Schließung blieb das Holzgebäude jedoch sich selbst überlassen. Schließlich kaufte der Elmsteiner Peter Löffler das Gebäude mit dem Ziel, das Gelände am Bahnhof wieder gastronomisch zu beleben. „Es gibt ja in Elmstein sonst nichts mehr“, sagt er.

Abriss als Neustart

Löffler ließ das ehemalige „Haiselche“ abreißen. Nach Darstellung des von ihm beauftragten Architekten Roland Blum war das Gebäude so stark verfault, dass es schon aus Sicherheitsgründen habe weichen müssen. Für Löffler war der Abriss kein Schlussstrich, sondern der Beginn eines neuen Vorhabens: An gleicher Stelle soll eine neue Gaststätte entstehen.

Die Zustimmung des Gemeinderats für das Projekt lag bereits vor. Auch ein Pachtvertrag über 25 Jahre mit der Kuckucksbähnel Bahnbetriebs GmbH, der das Gelände gehört, ist laut Löffler bereits in trockenen Tüchern. Die Pläne für den Neubau liegen dem Elmsteiner zufolge seit Oktober vergangenen Jahres bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Doch dort wurde das Vorhaben zunächst ausgebremst. Die Begründung: Im geltenden Bebauungsplan „Freizeitanlage“ sei die betroffene Fläche als Bahngelände ausgewiesen. Außerdem sei an der vorgesehenen Stelle kein Baufenster festgesetzt. Deshalb könne der Bauantrag nur genehmigt werden, wenn zuvor der Bebauungsplan geändert werde, teilte die Kreisverwaltung Anfang des Jahres mit.

Grünes Licht für Bebauungsplanänderung

Dieser Forderung kam der Elmsteiner Gemeinderat nun nach. In seiner jüngsten Sitzung beschloss er einstimmig, den Bebauungsplan „Freizeitanlage“ in einem Teilbereich von rund 360 Quadratmetern zwischen Bahnhofstraße und Bahngelände zu ändern, um den geplanten Neubau einer Gaststätte zu ermöglichen. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, ein Angebot für die erforderlichen Planungsleistungen einzuholen.

Wie Ortsbürgermeister René Verdaasdonk (SPD) auf Nachfrage mitteilt, stimmte der Rat nicht nur der Bebauungsplanänderung einstimmig zu, sondern auch der Übernahme der hierfür anfallenden Kosten durch die Gemeinde. „Wenn uns der Tourismus hier vor Ort wichtig ist und die lokale Gastronomie, müssen wir auch die Rahmenbedingungen setzen“, begründet Verdaasdonk die Entscheidung des Rats. Dass Löffler schon früh verdeutlichte, dass er die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans nicht übernehmen werde, könne Verdaasdonk verstehen. Das Gelände gehöre Löffler schließlich nicht, sondern werde von ihm nur gepachtet. Deshalb übernehme nun die Gemeinde die Kosten. Der Ortsbürgermeister schätzt, dass sich diese auf unter 5000 Euro belaufen werden. „Wenn alles gut läuft, hoffen wir, dass die Bebauungsplanänderung in zwei bis drei Monaten durch ist und es losgehen kann“, erklärt er auf Anfrage.

Mehr als 70 Sitzplätze

Dass ein Bebauungsplan geändert werden muss, obwohl am gleichen Ort schon einmal eine Gaststätte stand, kann Löffler bis heute nicht ganz nachvollziehen. Über den Beschluss des Gemeinderats ist er dennoch erleichtert. „Ich hoffe, dass es nun zügig vorangehen kann“, sagt er auf Nachfrage. Bedingung sei für ihn gewesen, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt. Denn allein in den Ankauf der Holzhütte, deren Abriss und die Planungsleistungen des Architekten habe er bereits mehr als 20.000 Euro investiert.

Wie die neue Gaststätte konkret aussehen soll, darüber spricht Löffler noch zurückhaltend. „Da müssen wir jetzt erst einmal schauen, ob die Kreisverwaltung das so genehmigt. Ideen habe ich viele“, sagt er. Die aktuelle Planung sehe vor, dass im Innenraum 70 Sitzplätze entstehen sollen, dazu weitere Plätze auf einer Außenterrasse. Das Lokal will er gemeinsam mit seiner Frau betreiben. Gastronomische Erfahrung bringen sie bereits mit. Löfflers Frau hat einige Zeit die frühere Gaststätte des VfL Elmstein geführt.