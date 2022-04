Zwei Jahre lang mussten die Neustadter Eisenbahnfreunde immer wieder neue Corona-Lösungen finden, im fahren zu dürfen. Jetzt hoffen sie darauf, dass eine ganz normale Saison vor ihnen liegt: Am Sonntag, 1. Mai, startet die Museumsbahn Kuckucksbähnel auf ihre erste Neustadt-Elmstein-Tour für dieses Jahr. Die Hauptarbeit übernimmt – neben vielen Ehrenamtlichen – eine 94 Jahre alte Österreicherin: eine Dampflok mit dem offiziellem Namen „93-1378“, intern „Sissi“ genannt. Bis 2018 gab sie zuletzt auf der Sauschwänzlesbahnstrecke in Baden-Württemberg ihr Bestes, dann wurde sie in Pfalz transferiert, um die Dampflok „Speyerbach“ zu ersetzen. Nun ist es soweit. Die Fahrpreise 2022 ändern sich trotz gestiegener Kosten, unter anderem für Diesel und Kohle, nicht. Allerdings gibt es keine Ermäßigungen mehr. Internet: www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.