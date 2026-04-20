Ab 1. Mai fährt das Kuckucksbähnel wieder täglich zwischen Frankeneck und Elmstein. Die Bahn weist auf erhöhte Vorsicht an ungesicherten Übergängen hin.

Mit dem Saisonstart am Freitag, 1. Mai, ist auf der Strecke des Kuckucksbähnels zwischen Frankeneck und Elmstein wieder verstärkt Zugverkehr zu erwarten. Darauf weist die Betriebsleitung hin.

Demnach verkehren die Züge künftig an allen Tagen und nicht nur sonntags. Zusätzlich sind auch Sonderzüge und ein Bauzug unterwegs, deren Fahrzeiten nicht veröffentlicht werden. Grundsätzlich könne ganzjährig mit Zugverkehr gerechnet werden.

Die Bahnübergänge entlang der Strecke sind nicht technisch gesichert. Verkehrsteilnehmer müssen daher die Straßenverkehrsordnung beachten, die dem Schienenverkehr Vorrang einräumt. Züge kündigen sich durch akustische Signale an, danach darf das Gleis nicht mehr überquert werden.

Die Betriebsleitung weist zudem darauf hin, dass das Betreten der Bahnanlagen außerhalb der Bahnsteige verboten ist. Auch sogenannte „wilde Übergänge“ sind unzulässig und können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.