Weil die zur Reparatur eingeschickte Antriebsstange nicht rechtzeitig fertig wurde, mussten die Ehrenamtlichen des Eisenbahnmuseums für den Saisonstart des Kuckucksbähnels am Mittwoch auf die Diesellok ausweichen. Laut Hark-Oluf Asbahr war dies aber der einzige kleine Makel zum Auftakt der Jubiläumssaison. Das Kuckucksbähnel verkehrt seit 1984 von Mai bis Oktober an Sonn- und Feiertagen zwischen Neustadt und dem Elmsteiner Tal. Vom 30. Mai bis 2. Juni findet die 40-Jahr-Feier statt. Die erste Fahrt im Jahr 2024 sei außer dem Lok-Thema perfekt gelaufen: „Wir waren gut ausgebucht.“ Am Bahnhof Elmstein gab es eine Ehrung. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, übergab im Beisein von Reiner Frank (Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte) an Ralf Rudolph vom Eisenbahnmuseum eine Urkunde für die Aufarbeitung der Geschichte der Museumsbahn im landesweiten Portal „Kultur.Landschaft.Digital“ (www.kuladig.de). „Eine schöne Auszeichnung für uns“, betont Asbahr. Infos zum Kuckucksbähnel und dem Programm unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.