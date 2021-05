Mit rund sechs Wochen Verspätung beginnt am Sonntag, 13. Juni, die Saison des Kuckucksbähnels. Ab dann wird die historische Eisenbahn bis 17. Oktober jeden Sonntag zwischen Neustadt und Elmstein fahren – sofern es nicht zu coronabedingten Abweichungen kommt. Das teilt das Neustadter Eisenbahnmuseum auf seiner Internetseite mit. Wegen des Pandemie-Geschehens hatte das Kuckucksbähnel-Team den für 1. Mai geplanten Saisonbeginn bis auf Weiteres verschoben.

An den Fahrzeiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Die erste Fahrt ab Neustadt Richtung Tal startet um 10.45 Uhr auf Gleis 5, die erste Fahrt ab Elmstein um 14.15 Uhr. Auch Sonderfahrten gibt es wieder: So werden etwa rollende Weinproben am 3. Juli, am 14. und 21. August angeboten. Für den 13. August laden die Verantwortlichen zur Mittsommernachtsfahrt ein. Am 11. und 18. September stehen Musiksonderfahrten auf dem Programm. Eine Anmeldung zu den Sonderfahrten ist jeweils notwendig. Weitere Informationen im Internet unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de/kuckuck.html