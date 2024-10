Auch in diesem Jahr bietet das Eisenbahnmuseum wieder die Nikolausfahrten mit dem Kuckucksbähnel an. Aufgrund der großen Nachfrage fährt der Dampfzug siebenmal vom Neustadter Hauptbahnhof nach Elmstein – eine Fahrt mehr als bisher.

Wie das Eisenbahnmuseum mitteilte, fährt das beheizte Kuckucksbähnel zunächst bis zum Haltepunkt Breitenstein. Dort wartet der Nikolaus, der die Fahrgäste zu einer kurzen

Fackelwanderung einlädt. Währenddessen fährt der Zug bis zum nächsten Haltepunkt Helmbach, wo die Teilnehmer wieder einsteigen. In Elmstein erhalten Kinder vom Nikolaus ein Geschenk. Während der Zug für die Rückfahrt vorbereitet wird, gibt es ein kleines Rahmenprogramm mit vorweihnachtlicher Musik. Der Nikolaus-Dampfzug fährt den Angaben des Museums zufolge am Freitag, 29. November, Samstag, 30. November, Sonntag, 1. Dezember, Donnerstag, 5. Dezember, Freitag, 6. Dezember, Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, jeweils um 15.15 Uhr in Neustadt am Bahnsteig fünf ab und kehrt um 19.20 Uhr wieder zurück. Die Fahrkarten sind ausschließlich online unter

www.eisenbahnmuseum-neustadt.de/nikolausfahrten/ erhältlich. Buchungsstart ist am 1. November, 11 Uhr. Pro Buchung können maximal zehn Fahrkarten bestellt werden,

Gruppen mit Kindern werden bevorzugt.