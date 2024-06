Hoher Besuch zum runden Geburtstag: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schaute am Samstag beim Kuckucksbähnel vorbei, das übers Wochenende mit einem bunten Programm und Sonderfahrten zwischen Neustadt und dem Elmsteiner Tal seinen 40. Geburtstag feierte. Dreyer würdigte dabei insbesondere das Engagement der Kommunen sowie der ehrenamtlicher Helfer des Neustadter Eisenbahnmuseums, die für die Organisation der Fahrten und den Zustand der Strecke verantwortlich sind und Tausende Arbeitsstunden in das Angebot investieren. „Was wir heute feiern, ist also nicht nur ein runder Geburtstag, sondern vor allem ein gelungenes Ehrenamt“, so Dreyer.