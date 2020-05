Eigentlich wäre es am Freitag wie immer am 1. Mai in die Saison gestartet. Doch auch für das historische Kuckucksbähnel gelten in Corona-Zeiten andere Regeln. Der Bahnverkehr zwischen Neustadt und Elmstein wird aller Voraussicht nach erst Mitte Juni aufgenommen. Bis dahin müssen die Neustadter Eisenbahnfreunde unter anderem klären, unter welchen Auflagen der Fahrbetrieb überhaupt möglich ist – was nicht von heute auf morgen geht. Für normale Fahrten – also für Fahrgäste, die nur von A nach B wollen, um von dort aus beispielsweise Wandern zu gehen –, gelten die Regeln des Öffentlichen Personennahverkehrs, Mundschutz inklusive. Doch müssen sich die Ehrenamtlichen auch darum kümmern, dass zum Beispiel der Fahrkartenverkauf entsprechend klappt. Ob aber im Frühsommer auch der Verpflegungswaggon angekoppelt werden darf oder in bescheidenem Umfang Fahrten mit Programm angeboten werden können, ist offen. Im Zweifelsfall müssen zudem bereits verkaufte Tickets rückabgewickelt werden. Aktuell ist nur eines klar: Auch die Kuckucksbähnel-Betreiber müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt und wie bundesweit beziehungsweise in Rheinland-Pfalz entschieden wird.