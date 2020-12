Das Kuckucksbähnel ist in der Saison 2020 seltener und mit weniger Gästen als sonst gefahren, die Nikolaus-Fahrten mussten wegen des Teil-Lockdowns ganz abgesagt werden. Insofern sind mit Corona auch für die Neustadter Eisenbahnfreunde harte Zeiten angebrochen. Ein wenig entgegensteuern wollen sie mit einem Angebot zu Weihnachten: Auch wenn das Eisenbahnmuseum geschlossen ist, wird der Museumsshop an den Samstagen 12. und 19. Dezember jeweils von 10 bis 13 Uhr öffnen. Im eigens dafür hergerichteten Verkaufsraum in der Lokhalle gibt es demnach Geschenkartikel rund um die Eisenbahn – von original Zuglaufschildern über Fahrgutscheine bis zu Christbaumkugeln mit dem Bähnel.