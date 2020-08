Corona-Lockerungen gibt es auch bei der Neustadter Museumsbahn. Nach den Sommerferien startet sie wieder mit gut 400 Fahrgästen statt der bisherigen 160. Maske aber bleibt Pflicht.

„Alle waren begeistert, am Ende wurde geklatscht.“ Spontan mischt sich eine Frau kurz ein, die beim RHEINPFALZ-Gespräch mit dem Neustadter Eisenbahner-Chef Ralf Rudolph auf dem Marktplatz zufällig danebensitzt. Anfang Juli war es, als sie mit ihrer Familie erstmals im Sommer mit der Museumsbahn ins Elmsteiner Tal unterwegs war.

Rudolph freut das natürlich. Am 14. Juni war das Kuckucksbähnel in die Corona-Saison gestartet – mit 160 statt der möglichen gut 400 Fahrgäste. Gefahren wird zwar jeden Sonntag und bis Ende der Sommerferien am 14./15. August auch samstags. Doch gibt es an den Fahrtagen nur eine Tour hin und zurück. Allerdings fängt zumindest die Museumsschänke, das „Bordrestaurant“, schon jetzt wieder an.

Wieder freier Verkauf an Kasse

Das alles stößt den Neustadter Eisenbahnfreunden finanziell bitter auf. Denn trotz fehlender Einnahmen müssen die Betriebs- und Unterhaltskosten bezahlt werden. Investitionen sind daher 2020 nicht drin, wie es Rudolph beschreibt.

Indes gibt es einen kleinen Lichtstreif am Horizont. Am ersten Sonntag nach den Ferien, also am 23. August, kann das Kuckucksbähnel wieder normal besetzt starten. „Nur ein Mundschutz muss im Zug getragen werden“, so Rudolph. Seine bisherige Erfahrung: Die Gäste sind sehr diszipliniert. Das Saisonende soll am 18. Oktober sein – das Kinderfest am 3. Oktober fällt aus.

Außerdem gibt es ab 23. August wieder Tickets im freien Verkauf an der Kasse auf Bahnsteig 5 im Hauptbahnhof, die immer an den Fahrtagen geöffnet ist. Bislang konnten Karten nur online geordert werden und auch nur von Neustadt nach Elmstein und zurück. Auch dabei gibt es eine Änderung: Die Karte von Elmstein bis Lambrecht wird wieder möglich, was vor allem Elmsteiner Gäste gerne nutzen, so Rudolph.

Zehn Nikolaus-Fahrten geplant

Worauf die Eisenbahnfreunde zusätzlich bauen, sind die Nikolausfahrten im Advent: Gestartet wird am 28./29. November sowie täglich vom 3. bis 6. und 10. bis 13. Dezember. „Karten können vermutlich ab 1. Oktober bestellt werden“, berichtet Rudolph von der Planung. Ob es so kommen wird, ist natürlich offen. „Auch wir fahren auf Sicht“ – sowohl auf den Schienen als auch in kaum planbaren Pandemie-Zeiten.

Internet: www.eisenbahnmuseum-neustadt.de