Der Kuckuck ist wieder los in Elmstein. Bis zum Montag wird das höchste Dorffest in der Waldgemeinde gefeiert. Mit der Freilassung des Symboltiers der Gemeinde ging die Kuckuckskerwe am Freitagabend los. Heutzutage muss niemand mehr ins Kostüm steigen, sondern der Plüschtier-Kuckuck erledigt diesen Programmpunkt und konnte dank einer Drohne sogar eine Runde fliegen. Bei der Eröffnung am Rathaus mit Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk sorgte der protestantische Posaunenchor Appenthal für musikalische Unterhaltung, außerdem trat die Garde der Appenthaler Dorfnarren auf. Am Sonntag um 14 Uhr startet der Kerweumzug vom Bahnhof zum Rathaus. Dort halten Annette Aull und Caroline Melzer um 15 Uhr ihre Kerweredd.