Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage wird es in Geinsheim wie in den anderen Weindörfern keinen Weihnachtsmarkt geben, und auch das Seniorencafé fällt aus. Doch es gibt einen Ersatz.

Über die Ausfälle hat Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann in dieser Woche den Ortsbeirat informiert. Und auch über das Ersatzprogramm wurde gesprochen. Der Verein Goise blüht auf wird am Sonntag (erster Advent) von 10.30 bis 13.30 Uhr in der Festhalle einen Kuchenverkauf anbieten. „Alles ist nur zum Mitnehmen gedacht“, betont Kaufmann. Sie hofft aber auf eine große Resonanz der Bürger, da der Erlös für einen sozialen Zweck vor Ort gedacht ist. „Wir wollen die Geinsheimer Familie unterstützen, die für ihre Tochter Frieda einen Außenlift bauen möchte“, sagt Kaufmann.

Frieda ist von Geburt an schwerstbehindert. Daher wollen ihre Eltern Daniel Fleischmann und Jutta Henkel mit einer Spendenaktion Geld sammeln, um einen Fahrstuhl für ihr Haus in Geinsheim bauen zu können. Bisher haben die Eltern über eine Internetplattform rund 10.000 Euro gesammelt. Doch sie brauchen insgesamt 81.000 Euro für den Fahrstuhl, mit dem die sechsjährige Frieda besser in den ersten Stock gebracht werden kann. Das Kind wurde mit einem massiven Hirnschaden geboren und ist dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen und muss über eine Magensonde ernährt werden.