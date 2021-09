Kritik äußerten Mitglieder des Lambrechter Stadtrats daran, dass für dieses Jahr erneut der Adventsmarkt abgesagt wurde. Ein solcher Markt wäre möglich, wenn die Gestaltung verändert würde, beispielsweise die Buden an verschiedenen Stellen im Zentrum aufgestellt würden, so Tobias Pfeiffer (FWG) und Dirk Hedtke (Linke). Mit einer anderen Gestaltung und eventuell auch Kontrollen wäre zwar etwas mehr Arbeit verbunden gewesen, aber es wäre machbar gewesen, so Pfeiffer. „Es ist schade, dass der Adventsmarkt jetzt schon abgesagt wurde“, sagte Pfeiffer. „Ein bissel mutiger wäre schön gewesen“, ergänzte Hedtke. Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) wehrte sich gegen die Kritik. Die zusätzliche Arbeit wäre zu viel gewesen. Auch sei er nicht bereit, die Verantwortung für eine solche Veranstaltung zu übernehmen. Müller teilte mit, dass für 23. Oktober ein Seniorennachmittag geplant ist, allerdings nur, wenn die Pandemie-Restriktionen nicht verschärft werden.